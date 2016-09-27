Евгений Бушманов: У «Спартака-2» есть проблемы в атакующей линии

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал ничью в матче 15-го тура ФНЛ с «Нефтехимиком».

- Сегодня настраивались на победу, очень хотели победить, но не получилось. Результат закономерный: ни одна команда на победу не наиграла. Уже третий матч заканчивается со счётом 0:0. С одной стороны, хорошо, что не пропускаем. А с другой — плохо, что не можем забить. Состав постоянно меняется, поэтому есть проблемы в атакующей линии. Особо довольным здесь быть нечем, - цитирует Бушманова «Чемпионат».

Напомним, футболисты «Спартака-2» на своем поле не смогли переиграть «Нефтехимик» (0:0) в матче 15-го тура первенства ФНЛ.

Отметим, что подопечные Евгения Бушманова завершили вничью третий матч подряд.

«Спартак-2» с 24 очками занимает четвертое место место в турнирной таблице ФНЛ, «Нефтехимик» с 14 очками идет на 16-й строчке.

8 октября красно-белые примут «Тосно», а «Нефтехимик» в тот же день на своем поле сыграет с ярославским «Шинником».