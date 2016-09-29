Нико Росберг: После первого поворота я думал, что для меня все закончено
Немецкий
пилот «Мерседеса» Нико Росберг прокомментировал результаты гонки в Малайзии.
-
После первого поворота я думал, что для меня все закончено, поэтому очень рад,
что смог отыграться и подняться на подиум. Спасибо всем, кто пришел на трибуны
– вы оказывали потрясающую поддержку на протяжении всего уик-энда. В целом,
сегодня я надеялся на более успешный день, но иногда так бывает, - сказал
Росберг.
Напомним,
31-летний немец финишировал в гонке Гран-при Малайзии третьим, попав в аварию и
отправившись в конец пелетона в первом повороте на страте гонки. Вторым стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен,
его партнер по команде Даниэль Риккардо одержал победу.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически