Нико Росберг: После первого поворота я думал, что для меня все закончено

Немецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг прокомментировал результаты гонки в Малайзии.

- После первого поворота я думал, что для меня все закончено, поэтому очень рад, что смог отыграться и подняться на подиум. Спасибо всем, кто пришел на трибуны – вы оказывали потрясающую поддержку на протяжении всего уик-энда. В целом, сегодня я надеялся на более успешный день, но иногда так бывает, - сказал Росберг.

Напомним, 31-летний немец финишировал в гонке Гран-при Малайзии третьим, попав в аварию и отправившись в конец пелетона в первом повороте на страте гонки. Вторым стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, его партнер по команде Даниэль Риккардо одержал победу.