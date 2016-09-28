Игроки и тренеры «Баварии» посетили Октоберфест
Футболисты «Баварии» стали гостями традиционного пивного фестиваля Октоберфест, который проходит в Мюнхене.
Prost 🍻, Tabellenführer! #MiaSanMia pic.twitter.com/pOCwCE4s4M— FC Bayern München (@FCBayern) 2 октября 2016 г.
Dann lass dir deine erste Maß auf der Wiesn mal schmecken, @renatosanches35! ;-) #Oktoberfest pic.twitter.com/JFc7EfmxTu— FC Bayern München (@FCBayern) 2 октября 2016 г.
Октоберфест традиционно организуется и проводится администрацией Мюнхена в центральной части города, на лугу Терезы. В празднике участвуют только местные пивоваренные компании. С 1960-х годов на Октоберфест в столицу Баварии начали съезжаться иностранные туристы.
#packmaß 🍺😉 pic.twitter.com/JMTEQcTYr0— FC Bayern München (@FCBayern) 2 октября 2016 г.
В субботу «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Кельном» (1:1) в матче 6-го тура чемпионата Германии. Мюнхенцы - соперники «Ростова» по групповому этапу Лиги чемпионов.
Матч
Голы
Киммих 40 (1:0). Модесте 63 (1:1).
Состав
Бавария: Нойер, Бернат, Рафинья, Хуммельс, Мартинес, Алонсо, Саншеш (Видаль, 70), Киммих, Роббен (Мюллер, 46), Коман (Алаба, 71), Левандовски
Кёльн: Хорн, Маврай, Соренсен, Хайнц, Хектор, Рауш (Цоллер, 62), Риссе, Хёгер (Озкан, 63), Леманн, Модесте, Осако (Руднев, 88)
Предупреждения:
Мартинес, 68 - Соренсен, 65; Цоллер, 68
Судья:
Даниель Зиберт (Германия)
Место и дата
01 октября 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция