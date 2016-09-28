Игроки и тренеры «Баварии» посетили Октоберфест

Футболисты «Баварии» стали гостями традиционного пивного фестиваля Октоберфест, который проходит в Мюнхене.

Октоберфест традиционно организуется и проводится администрацией Мюнхена в центральной части города, на лугу Терезы. В празднике участвуют только местные пивоваренные компании. С 1960-х годов на Октоберфест в столицу Баварии начали съезжаться иностранные туристы.

В субботу «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Кельном» (1:1) в матче 6-го тура чемпионата Германии. Мюнхенцы - соперники «Ростова» по групповому этапу Лиги чемпионов.



