«Тосно» - «Луч-Энергия». Артем Милевский дебютировал в ФНЛ
Форвард «Тосно» Артем Милевский впервые появился на поле в составе клуба из Ленинградской области.
В матче 15 тура первенства ФНЛ против «Луча-Энергии» из Владивостока на 63-й минуте Дмитрий Парфенов произвел замену, выпустив вместо Александра Кутьина украинского нападающего.
Напомним, Милевский стал игроком «Тосно» 1 сентября, контракт с украинским нападающим подписан сроком на два года.
Матч
Тосно - Луч-Энергия - 1:2 (0:0)
Место и дата
02 октября 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
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