Андрей Ещенко: Пенальти? Если бы я сыграл рукой умышленно - другое дело
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями от первого тайма матча девятого тура РФПЛ против «Зенита».
- «Спартак» забил первые мячи со стандартов. Вы их особенно
отрабатывали?
- Мы постоянно отрабатываем, потому что это сильное оружие каждой команды. Как исполнишь, так и будет.
- Что скажете о назначении пенальти?
- Не знаю, сначала попало в грудь, потом в руку. Там на усмотрение судьи. Если бы я сыграл умышленно - другое дело.
- «Спартак» в первом тайме больше владел мячом. Это ваша
тактика?
- Мы приехали, чтобы набирать очки, показывать свою игру, контроль мяча, быстрые атаки и результативность, - сказал Ещенко в эфире канала «Матч ТВ».
Напомним, после первого тайма счет в матче 2:2. За петербургский клуб отличились Доменико Кришито (с пенальти) и Артем Дзюба, в составе красно-белых голы забили Сальваторе Боккетти и Зе Луиш.
Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию игры.
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция