Андрей Ещенко: Пенальти? Если бы я сыграл рукой умышленно - другое дело

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями от первого тайма матча девятого тура РФПЛ против «Зенита».

- «Спартак» забил первые мячи со стандартов. Вы их особенно отрабатывали?

- Мы постоянно отрабатываем, потому что это сильное оружие каждой команды. Как исполнишь, так и будет.



- Что скажете о назначении пенальти?

- Не знаю, сначала попало в грудь, потом в руку. Там на усмотрение судьи. Если бы я сыграл умышленно - другое дело.

- «Спартак» в первом тайме больше владел мячом. Это ваша тактика?

- Мы приехали, чтобы набирать очки, показывать свою игру, контроль мяча, быстрые атаки и результативность, - сказал Ещенко в эфире канала «Матч ТВ».

Напомним, после первого тайма счет в матче 2:2. За петербургский клуб отличились Доменико Кришито (с пенальти) и Артем Дзюба, в составе красно-белых голы забили Сальваторе Боккетти и Зе Луиш.

Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию игры.