Даниил Квят: Гонка была испорчена после столкновения на первом круге
Российский пилот «Торо Россо»
Даниил Квят прокомментировал результаты гонки в Малайзии.
- К сожалению, гонка была
испорчена после столкновения на первом круге. Мое переднее антикрыло было
повреждено, и я уже не мог на что-то рассчитывать. Подобные инциденты всегда
расстраивают, но риск велик, когда стартуешь практически с конца. Иногда везет,
и ты выходишь сухим из воды, иногда не очень, как сегодня, - сказал Квят.
Напомним, в гонке гран-при
Малайзии 22-летний россиянин финишировал 14-м.
После шестнадцати этапов «королевских
гонок» Квят расположился на 14-м месте, имея в активе 25 очков.
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