Даниил Квят: Гонка была испорчена после столкновения на первом круге

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты гонки в Малайзии.

- К сожалению, гонка была испорчена после столкновения на первом круге. Мое переднее антикрыло было повреждено, и я уже не мог на что-то рассчитывать. Подобные инциденты всегда расстраивают, но риск велик, когда стартуешь практически с конца. Иногда везет, и ты выходишь сухим из воды, иногда не очень, как сегодня, - сказал Квят.

Напомним, в гонке гран-при Малайзии 22-летний россиянин финишировал 14-м.

После шестнадцати этапов «королевских гонок» Квят расположился на 14-м месте, имея в активе 25 очков.