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Диего Симеоне: Мы доминировали на протяжении всего матча, за исключением первых 10 минут

Андрей Ефимов
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды в выездном матче 7-го тура испанской Примеры над «Валенсией».

- Наша сила в командной игре. У нас очень конкурентоспособная команда. Корреа, Гризманн, Гамейро, Гайтан, Карраско, Торрес – выкладываются на полную в каждой игре. Мы доминировали на протяжении всего матча, за исключением первых 10 минут, - цитирует Симеоне официальный сайт «Атлетико».

Напомним, что футболисты «Атлетико» одержали победу в матче седьмого тура чемпионата Испании с «Валенсией» со счетом 2:0.

Отметим, что в матче было назначено два пенальти в ворота «Валенсии», но оба не были реализованы. На 44-й минуте вратарь Диего Алвес угадал, в какой угол пробьет Антуан Гризманн, и вытащил мяч. На 69-й минуте полузащитник Габи тоже не смог переиграть вратаря. 

После седьмого тура «Атлетико» с 15 очками возглавляет турнирную таблицу примеры («Реал», «Севилья» и «Барселона» еще могут перегнать мадридцев, у них на игру меньше). «Валенсия» занимает 16-е место, в активе команды шесть очков.

В следующем туре подопечные Диего Симеоне сыграют с «Гранадой», «Валенсия» в гостях сразится со «Спортингом». Оба матча состоятся 16 октября. 

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