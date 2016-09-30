Диджей Стив Аоки стал совладельцем киберспортивной организации Rogue

Американский музыкант Стив Аоки приобрел контрольный пакет акций киберспортивной организации Rogue.



«Наша организация расширилась до той точки, после которой нам нужно было найти нового партнера. Мы были счастливы, что встретились со Стивом. Его искренняя страсть к киберспортивной сцене была именно той, которую мы искали», – заявил генеральный директор Rogue — Франклин Вильярреал.



Аоки планирует поддерживать команду по Overwatch, а также помощь в формировании команды по CS:GO.



Стив Аоки — американский диджей, композитор и музыкальный продюсер. Он часто проводит трансляции на Twitch и множество раз участвовал вместе с киберспортсменами в различных мероприятиях.

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