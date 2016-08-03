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Этторе Мессина: Если «Сан-Антонио» будет не против, продолжу работать со сборной Италии

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  SportandoКомментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Этторе Мессина не намерен покидать пост наставника сборной Италии по баскетболу.

- Мой план — продолжить руководить сборной Италии. Но «Сперс» должны дать на это свое согласие. Если клуб разрешит мне тренировать сборную Италии, уже через секунду я буду вести переговоры с итальянской федерацией, которая оказала мне честь, предложив контракт до следующего чемпионата Европы. Все решится в ближайшие дни, - рассказал Мессина.

Напомним, Этторе Мессина в данный момент совмещает посты главного тренера мужской сборной Италии и ассистента Грегга Поповича в «Сан-Антонио».

В 2005 - 2009 и 2012 - 2014 годах он работал с ЦСКА.

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