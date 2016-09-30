Жозе Моуринью: Если бы «Манчестер Юнайтед» играл плохо, мы наверняка одолели бы «Сток Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью полагает, что его команда была достойна победы в матче 7-го тура чемпионата Англии со «Сток Сити».

- Это была наша лучшая игра в сезоне. «Манчестер Юнайтед» мог добиться сегодня крупной победы - 5:0 или 6:0. У нас было много голевых моментов, и удивительно, как часто мы их упускали. В погоне за вторым голом мы пропустили. Но команда сделала все возможное для победы. Я внес изменения, каждый игрок отдал все силы на поле. Если бы мы сыграли плохо, то наверняка одержали бы победу, - заявил Моуринью.

Напомним, матч на «Олд Траффорд» завершился со счетом 1:1. На 82-й минуте мяч в ворота хозяев поля забил полузащитник сборной Уэльса Джо Аллен.

Футболисты «МЮ» за 90 минут нанесли 19 ударов (10 - в створ ворот). Команда Жозе Моуринью занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ.



