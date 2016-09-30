Жозе Моуринью: Если бы «Манчестер Юнайтед» играл плохо, мы наверняка одолели бы «Сток Сити»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью полагает, что его команда была достойна победы в матче 7-го тура чемпионата Англии со «Сток Сити».
- Это была наша лучшая игра в сезоне. «Манчестер Юнайтед» мог добиться сегодня крупной победы - 5:0 или 6:0. У нас было много голевых моментов, и удивительно, как часто мы их упускали. В погоне за вторым голом мы пропустили. Но команда сделала все возможное для победы. Я внес изменения, каждый игрок отдал все силы на поле. Если бы мы сыграли плохо, то наверняка одержали бы победу, - заявил Моуринью.
Напомним, матч на «Олд Траффорд» завершился со счетом 1:1. На 82-й минуте мяч в ворота хозяев поля забил полузащитник сборной Уэльса Джо Аллен.
Футболисты «МЮ» за 90 минут нанесли 19 ударов (10 - в створ ворот). Команда Жозе Моуринью занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ.
Матч
Манчестер Юнайтед - Сток Сити - 1:1 (0:0)
Голы
Марсьяль 70 (1:0). Аллен 83 (1:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Блинд, Байи, Смоллинг, Лингард (Марсьяль, 67), Мата (Руни, 67), Эррера (Депай, 84), Погба, Валенсия, Ибрагимович, Рэшфорд
Сток Сити: Грант, Джонсон, Мартинс Инди, Питерс, Шоукросс, Кэмерон, Уилан, Шакири (Бардсли, 90), Аллен, Арнаутович (Уолтерс, 77), Бони (Крауч, 77)
Предупреждения:
Валенсия, 13; Эррера, 55; Ибрагимович, 57 - нет
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
02 октября 14:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция