«Тосно» проиграло «Лучу-Энергии» в дебютном матче Милевского
В матче 15 тура Первенства ФНЛ «Тосно» дома уступило «Лучу-Энергии» со счетом 1:2.
За гостей отличились Алексей Грицаенко и Вадим Минич, единственный мяч в составе тосненцев забил Константин Гарбуз. На 63-й минуте за «Тосно» дебютировал Артем Милевский – украинец заменил Александра Кутьина.
В турнирной таблице команда из Ленинградской области идет на втором месте с 29 очками, «Луч-Энергия» занимает 13 место, имея в активе 16 очков. Следующий матч подопечные Дмитрия Парфенова проведут 8 октября против «Спартака-2» в гостях, дальневосточный клуб в этот же день на своем поле встретится с «Тамбовом».
Матч
Тосно - Луч-Энергия - 1:2 (0:0)
Место и дата
02 октября 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
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