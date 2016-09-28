Шестилетний сын Криштиану Роналду забил мяч в своей первой игре за детскую команду

Сын форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду забил гол в своем дебютном матче за детскую команду клуба четвертого испанского дивизиона «Посуэло-де-Аларкон».

По информации AS, Криштиану-младший отметился голом в первом тайме и отпраздновал взятие ворот в стиле своего отца. Сам Роналду присутствовал на матче и следил за игрой, разминаясь за воротами.

В 7-м туре чемпионата Испании по футболу «Реал» на своем поле играет с баскским «Эйбаром».

Сын Криштиану Роналду родился 17 июня 2010 года.







