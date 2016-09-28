Шестилетний сын Криштиану Роналду забил мяч в своей первой игре за детскую команду
Сын форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду забил гол в своем дебютном матче за детскую команду клуба четвертого испанского дивизиона «Посуэло-де-Аларкон».
По информации AS, Криштиану-младший отметился голом в первом тайме и отпраздновал взятие ворот в стиле своего отца. Сам Роналду присутствовал на матче и следил за игрой, разминаясь за воротами.
В 7-м туре чемпионата Испании по футболу «Реал» на своем поле играет с баскским «Эйбаром».
Сын Криштиану Роналду родился 17 июня 2010 года.
Матч
Голы
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Данило, Варан (Начо, 46), Пепе, Ковачич, Бэйл, Иско (Асенсио, 72), Кроос, Роналду, Бензема (Мората, 46)
Эйбар: Риесго, Лежён, Луна, Дос Сантос, Энрих (Гарсия К., 76), Гарсия Д., Пенья (Бебе, 87), Рико, Эскаланте, Педро Леон (Гонсалес, 90), Капа
Предупреждения:
Бэйл, 44; Карвахаль, 44; Мората, 56; Кроос, 73 - Эскаланте, 29; Гарсия Д., 48; Лежён, 57; Пенья, 71; Рико, 84
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
02 октября 17:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция