«Аталанта» обыграла «Наполи» в 7-м туре Серии А
В рамках седьмого тура
чемпионата Италии «Аталата» на своем поле победила «Наполи» с минимальным
счетом.
Единственный гол в матче забил
нападающий хозяев поля Андреа Петанья.
После семи матчей Серии А «Аталанта» с
девятью очками поднялась на 12-е место, а неаполитанцы, не смотря на поражение,
сохранили вторую строчку турнирной таблицы, имея в активе 14 очков.
В следующем туре команда из Бергамо отправится во Флоренцию, где 16 октября сыграет с «Фиорентиной», подопечные Маурицио Сарри днем ранее примут на своем поле «Рому».
Матч
Голы
Петанья 9 (1:0).
Состав
Аталанта: Бериша, Конти, Кальдара, Толой, Драме, Масьелло, Гальярдини (Пешич, 73), Петанья (Грасси, 66), Куртич, Фройлер, Гомес (Д'Алессандро, 83)
Наполи: Рейна, Хюсай, Кулибали, Максимович, Гулам, Жоржиньо (Габбьядини, 72), Зелински, Гамшик, Инсинье Л. (Джаккерини, 79), Милик, Кальехон (Мертенс, 54)
Предупреждения:
Конти, 19; Гальярдини, 28; Толой, 58 - Кулибали, 71; Милик, 78; Мертенс, 87
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
02 октября 16:00, Адзурри д`Италия, Онлайн-трансляция