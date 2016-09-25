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«Аталанта» обыграла «Наполи» в 7-м туре Серии А

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В рамках седьмого тура чемпионата Италии «Аталата» на своем поле победила «Наполи» с минимальным счетом.

Единственный гол в матче забил нападающий хозяев поля Андреа Петанья.

После семи матчей Серии А «Аталанта» с девятью очками поднялась на 12-е место, а неаполитанцы, не смотря на поражение, сохранили вторую строчку турнирной таблицы, имея в активе 14 очков.

В следующем туре команда из Бергамо отправится во Флоренцию, где 16 октября сыграет с «Фиорентиной», подопечные Маурицио Сарри днем ранее примут на своем поле «Рому».

Матч

Аталанта - Наполи - 1:0 (1:0)

Голы

Петанья 9 (1:0).

Состав

Аталанта: Бериша, Конти, Кальдара, Толой, Драме, Масьелло, Гальярдини (Пешич, 73), Петанья (Грасси, 66), Куртич, Фройлер, Гомес (Д'Алессандро, 83)

Наполи: Рейна, Хюсай, Кулибали, Максимович, Гулам, Жоржиньо (Габбьядини, 72), Зелински, Гамшик, Инсинье Л. (Джаккерини, 79), Милик, Кальехон (Мертенс, 54)

Предупреждения:

Конти, 19; Гальярдини, 28; Толой, 58 - Кулибали, 71; Милик, 78; Мертенс, 87

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

02 октября 16:00, Адзурри д`Италия, Онлайн-трансляция

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