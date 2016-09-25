«Аталанта» обыграла «Наполи» в 7-м туре Серии А

В рамках седьмого тура чемпионата Италии «Аталата» на своем поле победила «Наполи» с минимальным счетом.

Единственный гол в матче забил нападающий хозяев поля Андреа Петанья.

После семи матчей Серии А «Аталанта» с девятью очками поднялась на 12-е место, а неаполитанцы, не смотря на поражение, сохранили вторую строчку турнирной таблицы, имея в активе 14 очков.

В следующем туре команда из Бергамо отправится во Флоренцию, где 16 октября сыграет с «Фиорентиной», подопечные Маурицио Сарри днем ранее примут на своем поле «Рому».