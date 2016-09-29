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«Тоттенхэм» победил лидера АПЛ «Манчестер Сити» и поднялся на 2-е место в турнире

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В матче седьмого тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» и поднялся на второе место в турнирной таблице.

Счет в матче открыл защитник гостей Александр Коларов, отправив мяч на 9-й минуте в свои ворота. На 37-й минуте полузащитник «шпор» Деле Алли увеличил преимущество своей команды, забив с передачи Сон Хын-Мина.

На 65-й минуте аргентинский футболист столичной команды Эрик Ламела не реализовал пенальти.

После семи матчей английской премьер-лиги команда из Лондона поднялась на второе место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. Подопечные Пепа Гвардиолы, не смотря на поражение, сохранили лидерство в чемпионате с 18-ю очками.

В следующем туре «шпоры» 15 октября на выезде сыграют с «Вест Бромвичем», а «Сити» в этот же день примет на своем поле «Эвертон».

Матч

Тоттенхэм - Манчестер Сити - 2:0 (2:0)

Голы

Коларов 9 (1:0 - автогол). Алли 37 (2:0).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Алдервейрельд, Вертонген, Уокер, Ваньяма, Эриксен, Алли (Нкуду, 86), Сиссоко (Дайер, 72), Ламела, Сон Хын Мин (Янссен, 90)

Манчестер Сити: Браво, Сабалета, Стоунз, Отаменди, Коларов, Фернандиньо, Фернандо (Гюндоган, 53), Силва, Стерлинг (Сане, 87), Навас (Ихеаначо, 65), Агуэро

Незабитые пенальти

Ламела (Тоттенхэм), 65

Предупреждения:

Ваньяма, 30; Роуз, 42 - Отаменди, 20; Стерлинг, 56

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

02 октября 16:15, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция

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