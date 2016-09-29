«Тоттенхэм» победил лидера АПЛ «Манчестер Сити» и поднялся на 2-е место в турнире

В матче седьмого тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» и поднялся на второе место в турнирной таблице.

Счет в матче открыл защитник гостей Александр Коларов, отправив мяч на 9-й минуте в свои ворота. На 37-й минуте полузащитник «шпор» Деле Алли увеличил преимущество своей команды, забив с передачи Сон Хын-Мина.

На 65-й минуте аргентинский футболист столичной команды Эрик Ламела не реализовал пенальти.

После семи матчей английской премьер-лиги команда из Лондона поднялась на второе место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. Подопечные Пепа Гвардиолы, не смотря на поражение, сохранили лидерство в чемпионате с 18-ю очками.

В следующем туре «шпоры» 15 октября на выезде сыграют с «Вест Бромвичем», а «Сити» в этот же день примет на своем поле «Эвертон».