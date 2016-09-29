«Тоттенхэм» победил лидера АПЛ «Манчестер Сити» и поднялся на 2-е место в турнире
В матче седьмого тура чемпионата
Англии «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» и поднялся на второе
место в турнирной таблице.
Счет в матче открыл защитник
гостей Александр Коларов, отправив мяч на 9-й минуте в свои ворота. На 37-й
минуте полузащитник «шпор» Деле Алли увеличил преимущество своей команды, забив
с передачи Сон Хын-Мина.
На 65-й минуте аргентинский
футболист столичной команды Эрик Ламела не реализовал пенальти.
После семи матчей английской
премьер-лиги команда из Лондона поднялась на второе место в турнирной таблице,
имея в активе 17 очков. Подопечные Пепа Гвардиолы, не смотря на поражение,
сохранили лидерство в чемпионате с 18-ю очками.
В следующем туре «шпоры» 15 октября на выезде сыграют с «Вест Бромвичем», а «Сити» в этот же день примет на своем поле «Эвертон».
Матч
Тоттенхэм - Манчестер Сити - 2:0 (2:0)
Голы
Коларов 9 (1:0 - автогол). Алли 37 (2:0).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Алдервейрельд, Вертонген, Уокер, Ваньяма, Эриксен, Алли (Нкуду, 86), Сиссоко (Дайер, 72), Ламела, Сон Хын Мин (Янссен, 90)
Манчестер Сити: Браво, Сабалета, Стоунз, Отаменди, Коларов, Фернандиньо, Фернандо (Гюндоган, 53), Силва, Стерлинг (Сане, 87), Навас (Ихеаначо, 65), Агуэро
Незабитые пенальти
Ламела (Тоттенхэм), 65
Предупреждения:
Ваньяма, 30; Роуз, 42 - Отаменди, 20; Стерлинг, 56
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
02 октября 16:15, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция