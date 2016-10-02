«Ростов» - ЦСКА. Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Ростова» и ЦСКА на матч 9-го тура чемпионата России по футболу.
«Ростов»: Джанаев - Мевля, Гранат, Навас, Терентьев - Байрамян, Гацкан, Нобоа, Калачев, Полоз - Азмун.
ЦСКА: Акинфеев - Щенников, Игнашевич, В.Березуцкий, Фернандес - Натхо, Головин, Миланов, Еременко, Тошич - Траоре.
Наш состав на матч с ЦСКА pic.twitter.com/o36k9sWUuh— Football Club Rostov (@rostovfc) 2 октября 2016 г.
Наш состав на #РостовЦСКА! Бибрас @BibarsNatcho во второй раз в сезоне после Красноярска в стартовом составе pic.twitter.com/RW85rv3Dml— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 2 октября 2016 г.
Матч начнется в 19:00 по московскому времени в Ростове-на-Дону.
Матч
Состав
Ростов: Джанаев, Терентьев, Гранат, Навас, Мевля, Нобоа, Калачёв, Гацкан, Байрамян, Полоз, Азмун
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Щенников, Игнашевич, Миланов, Тошич, Натхо, Ерёменко, Головин, Траоре
Предупреждения:
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
02 октября 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция