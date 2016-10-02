«Ростов» - ЦСКА. Стартовые составы команд

Андрей Червиченко: В матче «Зенит» – «Спартак» судья ошибался и в ту, и в другую сторону

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко обсудил с корреспондентом Sovsport.ru поражение красно-белых в матче 9-го тура РФПЛ от «Зенита» (2:4).