«Спартак» проиграл «Зениту» и потерпел второе поражение подряд в РФПЛ

В матче девятого тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 4:2.

В середине первого тайма команды дважды поразили ворота друг друга: первый мяч забил Доменико Кришито с пенальти, через восемь минут Сальваторе Боккетти счет сравнял, затем Артем Дзюба снова вывел петербуржцев вперед, но спустя четыре минуты Зе Луиш восстановил равенство. На 61-й минуте Аксель Витсель в третий раз вывел хозяев вперед, а за три минуты до конца основного времени Жулиано отправил четвертый мяч в ворота Артема Реброва, реализовав одиннадцатиметровый удар.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».