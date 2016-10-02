«Спартак» проиграл «Зениту» и потерпел второе поражение подряд в РФПЛ
В матче девятого тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 4:2.
В середине первого тайма команды дважды поразили ворота друг друга: первый мяч забил Доменико Кришито с пенальти, через восемь минут Сальваторе Боккетти счет сравнял, затем Артем Дзюба снова вывел петербуржцев вперед, но спустя четыре минуты Зе Луиш восстановил равенство. На 61-й минуте Аксель Витсель в третий раз вывел хозяев вперед, а за три минуты до конца основного времени Жулиано отправил четвертый мяч в ворота Артема Реброва, реализовав одиннадцатиметровый удар.
Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.
Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция