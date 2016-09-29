«Лестер» на своем поле не смог одолеть «Саутгемптон»

Действующие чемпионы Англии футболисты «Лестера» сыграли вничью с «Саутгемптоном» в матче 7-го тура чемпионата Англии (0:0).

В заявке команды Клаудио Раньери на игру отсутствовал бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса.

Отметим, что в текущем сезоне «Лестер» одержал только две победы в семи матчах национального первенства. «Лисы» занимают 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» идет на десятом месте.

15 октября в 8-м туре «Лестер» на выезде сыграет с «Челси».