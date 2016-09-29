«Лестер» на своем поле не смог одолеть «Саутгемптон»
Действующие чемпионы Англии футболисты «Лестера» сыграли вничью с «Саутгемптоном» в матче 7-го тура чемпионата Англии (0:0).
В заявке команды Клаудио Раньери на игру отсутствовал бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса.
Отметим, что в текущем сезоне «Лестер» одержал только две победы в семи матчах национального первенства. «Лисы» занимают 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» идет на десятом месте.
15 октября в 8-м туре «Лестер» на выезде сыграет с «Челси».
Матч
Лестер Сити - Саутгемптон - 0:0
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Фукс, Хут, Амарти, Морган, Дринкуотер, Олбрайтон (Грэй, 66), Марез, Варди (Окадзаки, 66), Слимани (Ульоа, 78)
Саутгемптон: Форстер, Бертран, Соареш (Мартина, 27), Фонте, ван Дейк, Дэвис, Хёйбьерг, Ромеу, Тадич (Лонг, 71), Рэдмонд, Остин (Уорд-Проуз, 83)
Предупреждения:
Марез, 54 - нет
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
02 октября 16:15, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция