«Йокерит» одержал домашнюю победу над «Локомотивом»
Хоккеисты «Йокерита» одержали победу нал ярославским «Локомотивом» со счетом 4:3.
В составе финского клуба отличились нападающие Ессе Йоэнсуу, Мика Ниеми, Сакари Салминен и защитник Топи Яакола. У «Локомотива» заброшенные шайбы на счету форвардов Егора Коршкова, Даниила Апалькова и защитника Дениса Осипова.
Отметим, что хоккеисты команды из Хельсинки дважды отыгрывались по ходу встречи.
После этой победы «Йокерит» поднялся на девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» сохранил за собой на «Западе» четвертое место.
Следующую встречу «Локомотив» проведет в Минске с местным «Динамо». «Йокерит» на домашнем льду примет подольский «Витязь». Обе встречи пройдут 4 октября.
Матч
Йокерит - Локомотив - 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)
Голы:
Осипов (Коршков, Рафиков), 5:24 (0:1). Йоэнсуу (Регин, Хухтала), 22:36 (1:1). Коршков 26:01 (1:2). Ниеми (Мяки), 30:42 (2:2). Яакола (Салминен), 38:36 (3:2). Апальков (Аверин, Гавриков), 44:25 (3:3). Салминен (Йоэнсуу, Регин), 50:02 (4:3).
Место и дата
02 октября 16:00, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция