«Йокерит» одержал домашнюю победу над «Локомотивом»

Хоккеисты «Йокерита» одержали победу нал ярославским «Локомотивом» со счетом 4:3.

В составе финского клуба отличились нападающие Ессе Йоэнсуу, Мика Ниеми, Сакари Салминен и защитник Топи Яакола. У «Локомотива» заброшенные шайбы на счету форвардов Егора Коршкова, Даниила Апалькова и защитника Дениса Осипова.

Отметим, что хоккеисты команды из Хельсинки дважды отыгрывались по ходу встречи.

После этой победы «Йокерит» поднялся на девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» сохранил за собой на «Западе» четвертое место.

Следующую встречу «Локомотив» проведет в Минске с местным «Динамо». «Йокерит» на домашнем льду примет подольский «Витязь». Обе встречи пройдут 4 октября.