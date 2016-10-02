Лука Джорджевич: Завтра или послезавтра будут сделаны МРТ-тесты, и только тогда мы узнаем точный диагноз

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич рассказал о повреждении, полученном в матче группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).

- Завтра или послезавтра будут сделаны МРТ-тесты, и только тогда мы узнаем точный диагноз. Понятно, что повреждены связки голеностопа, и пока непонятно насколько серьезно или не очень.



- Вы думали, что все будет гораздо хуже?

- Да, сначала показалось, что у меня нога вообще вывернулась на другую сторону. Но хорошо, что ничего такого не случилось, - приводит слова Джорджевича официальный сайт «Зенита».

Напомним, Лука Джорджевич, заменивший Роберта Мака на 69-й минуте встречи, спустя четыре минуты получил травму и не смог продолжить игру. Зенитовцы, оставшись без замен, играли до конца матча вдесятером.

В сезоне 2016/17 22-летний форвард провел десять матчей в составе петербургского клуба, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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