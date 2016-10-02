Массимо Каррера: Считаю, что «Зенит» - самая сильная команда этого чемпионата
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча девятого тура РФПЛ против «Зенита» (2:4).
- Мы играли против великой команды. Я считаю, что это самая сильная команда
этого чемпионата. Мы играли до счета 3:2, а потом разнервничались. Были
моменты, которые мы не использовали.
- Очень нервный матч вышел. Есть вопросы по судейству?
- Я не люблю обсуждать судей. Мы играли до третьего гола и не смогли использовать наши моменты.
- «Спартак» хорошо играл в нападении. Чем вы были недовольны после первого тайма и что говорили в раздевалке?
- Я не был недоволен. Я хотел, чтобы игроки быстрее катали мяч, чтобы создавали голевые моменты. Мы провели матч против сильной команды, - передает слова Карерры корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, в матче девятого тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 4:2.
За петербургский клуб отличились Доменико Кришито, Жулиано (оба - с пенальти), Артем Дзюба и Аксель Витсель, в составе красно-белых голы забили Сальвоторе Боккетти и Зе Луиш.
Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.
Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция