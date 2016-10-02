Массимо Каррера: Считаю, что «Зенит» - самая сильная команда этого чемпионата

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча девятого тура РФПЛ против «Зенита» (2:4).

- Мы играли против великой команды. Я считаю, что это самая сильная команда этого чемпионата. Мы играли до счета 3:2, а потом разнервничались. Были моменты, которые мы не использовали.



- Очень нервный матч вышел. Есть вопросы по судейству?

- Я не люблю обсуждать судей. Мы играли до третьего гола и не смогли использовать наши моменты.



- «Спартак» хорошо играл в нападении. Чем вы были недовольны после первого тайма и что говорили в раздевалке?

- Я не был недоволен. Я хотел, чтобы игроки быстрее катали мяч, чтобы создавали голевые моменты. Мы провели матч против сильной команды, - передает слова Карерры корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче девятого тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 4:2.

За петербургский клуб отличились Доменико Кришито, Жулиано (оба - с пенальти), Артем Дзюба и Аксель Витсель, в составе красно-белых голы забили Сальвоторе Боккетти и Зе Луиш.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».