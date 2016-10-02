Мирча Луческу: Никто не был обижен на Лодыгина из-за ошибок. Все пытались поддержать его и помочь

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением об игре вратаря Юрия Лодыгина в матче девятого тура против «Спартака» (4:2).

- В чем причина ошибок Лодыгина? Они могут быть связаны с активной ротацией?

- Большинство сейчас публично говорит о том, о чем вы спрашиваете. Я пытаюсь менять его образ мышления, который был до этого. Те моменты, которые я говорю, к сожалению, не всегда выполняются. Все для его пользы и пользы команды. Если говорить о первом голе, то на сегодняшней установке говорил, что, если мяч после штрафного будет отскакивать от земли, его нужно выбить на фланг, а не перед собой. Он не выполнил это. Это ошибки и неправильная интерпретация моментов, о которых мы говорили. Надеюсь, как команда меняется, как отдельные игроки меняются - так и Юра поменяется.

- Что для вас значат матчи со «Спартаком»?

- «Спартак» - это команда, которую мы обязаны обыгрывать. Очень сильная команда, которая находится на первом месте. Понял значение этой игры, когда увидел атмосферу. Чувствовал нервозность игроков, особенно россиян. Смольников был чрезмерно настроен и сыграл одну из худших игр в чемпионате. И я его понимаю.

Важно, что мы выиграли и хорошо проанализировали ошибки. Это были ошибки Лодыгина, а не команды. Все были обязаны выручать, выйти по-другому на второй тайм. Все без исключения хотели помочь ему. Во втором тайме был хороший командный настрой. Никто не был на него обижен. Все пытались поддержать его и помочь, - передает слова Луческу корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче девятого тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 4:2.

За петербургский клуб отличились Доменико Кришито, Жулиано (оба - с пенальти), Артем Дзюба и Аксель Витсель, в составе красно-белых голы забили Сальвоторе Боккетти и Зе Луиш.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, москвичи днем ранее дома встретятся с «Ростовом».