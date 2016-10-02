Аксель Витсель: Мы забиваем много голов, выдаем результативные матчи - это здорово

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча девятого тура РФПЛ против «Спартака» (4:2).

- Замечательная игра, мы очень счастливы. В первом тайме нам было не так легко. Во второй половине после того, как забили третий гол, у нас было больше пространства и удалось выиграть.



- Что было не так в первом тайме?

- «Спартак» лучше себя показал, возможно, это было связано с тем, что в четверг мы играли матч Лиги Европы. Мы подустали.



- Вы хотели обыграть «Спартак» еще круче, чем АЗ. Счет 4:2 вас устраивает?

- Мы забиваем много голов, выдаем результативные матчи - это здорово. Это показывает, что мы хорошо сыгрались, у нас хорошая позиционная атака. Сейчас уйдем на каникулы, отдохнем, вернемся и дальше будем хорошо играть.



- Перед каникулами лидеры Премьер-лиги - «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Все закономерно?

- ЦСКА и «Зенит» всегда борются за титул, и «Спартак» в этом году хорошо начал сезон. Возможно, это связано с тем, что они не играют в еврокубках. Нам надо думать о своей работе.



- Только у вас не будет каникул, потому что уедете в сборную. Ваши первые впечатления от работы с Роберто Мартинесом?

- У меня хорошие впечатления, мы очень сильно работаем, - передает слова Витселя корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче девятого тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 4:2.

За петербургский клуб отличились Доменико Кришито, Жулиано (оба - с пенальти), Артем Дзюба и Аксель Витсель, в составе красно-белых голы забили Сальвоторе Боккетти и Зе Луиш.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».