Луиш Нету: Мелкие ошибки у судей бывают в любом матче, но по игре со «Спартаком» у меня нет никаких претензий к арбитру

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился впечатлениями от матча девятого тура РФПЛ против «Спартака» (4:2).

- Обе команды провели этот великий матч хорошо, к тому же игра прошла в отличной атмосфере - спасибо за это болельщикам.



- Игроки «Спартака» много жаловались на судью. Как вам его работа?

- Оба момента с пенальти были очевидными. Нет сомнений, что судья там был прав: сначала игра рукой, потом явное нарушение на Кокорине. Мелкие ошибки у судей бывают в любом матче, но по игре со «Спартаком» у меня нет никаких претензий к арбитру, - передает слова Нету корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче девятого тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 4:2.

За петербургский клуб отличились Доменико Кришито, Жулиано (оба - с пенальти), Артем Дзюба и Аксель Витсель, в составе красно-белых голы забили Сальвоторе Боккетти и Зе Луиш.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».