Алексей Миллер поздравил «Зенит» с победой над «Спартаком»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поделился впечатлениями от матча девятого тура РФПЛ против «Спартака» (4:2).

- Поздравляю Петербург и всех болельщиков «Зенита» с яркой, заслуженной, ожидаемой победой над принципиальным соперником! - приводит слова Миллера официальный сайт «Зенита».



Напомним, в матче девятого тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 4:2.

За петербургский клуб отличились Доменико Кришито, Жулиано (оба - с пенальти), Артем Дзюба и Аксель Витсель, в составе москвичей голы забили Сальвоторе Боккетти и Зе Луиш.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».