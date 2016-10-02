Хави Гарсия: Судейство в матче со «Спартаком»? Такое бывает: что-то в одну сторону, что-то в другую

Капитан «Зенита» Хави Гарсия поделился впечатлениями от матча девятого тура РФПЛ против «Спартака» (4:2).

- Счастлив этой очень важной победой. Мы как раз обсуждали перед игрой, что «Спартак» показывает очень хорошую игру. Но нам удалось победить, и это очень важно - потому что мы хотим стать чемпионами.



- Игроки «Спартака» говорят о том, что не могли убегать в контратаки из-за свистков судьи.

- Такое бывает: что-то в одну сторону, что-то в другую. Сказать мне тут нечего, - передает слова Гарсии корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче девятого тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 4:2.

За петербургский клуб отличились Доменико Кришито, Жулиано (оба - с пенальти), Артем Дзюба и Аксель Витсель, в составе красно-белых голы забили Сальвоторе Боккетти и Зе Луиш.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, москвичи днем ранее дома встретятся с «Ростовом».