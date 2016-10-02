Хави Гарсия: Судейство в матче со «Спартаком»? Такое бывает: что-то в одну сторону, что-то в другую
Капитан «Зенита» Хави Гарсия поделился впечатлениями от матча девятого тура РФПЛ против «Спартака» (4:2).
- Счастлив этой очень важной победой. Мы как раз обсуждали перед игрой,
что «Спартак» показывает очень хорошую игру. Но нам удалось победить, и
это очень важно - потому что мы хотим стать чемпионами.
- Игроки «Спартака» говорят о том, что не могли убегать в контратаки из-за свистков судьи.
- Такое бывает: что-то в одну сторону, что-то в другую. Сказать мне тут нечего, - передает слова Гарсии корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, в матче девятого тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 4:2.
За петербургский клуб отличились Доменико Кришито, Жулиано (оба - с пенальти), Артем Дзюба и Аксель Витсель, в составе красно-белых голы забили Сальвоторе Боккетти и Зе Луиш.
Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.
Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, москвичи днем ранее дома встретятся с «Ростовом».
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция