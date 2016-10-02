Пресс-служба «Спартака» - о матче против «Зенита»: Так судить нельзя
Пресс-служба «Спартака» прокомментировала работу главного судьи матча девятого тура РФПЛ против «Зенита» (2:4).
- При ничейном счете за нас опять взялся судья, что очень напомнило матч в Петербурге в прошлом сезоне. Одни и те же эпизоды он трактовал совершенно по-разному. Спартаковцы убегают в контратаку, Иванов ее останавливает и разворачивают игру в другую сторону, показывая «горчичник» капитану команды Глушакову за справедливые слова по данному эпизоду. В середине второго тайма Нету у линии штрафной заваливает рукой Зе Луиша - судейский свисток фиксирует нарушение правил со стороны… форварда «Спартака».
Наконец - кульминация. Промес убегает от Кришито, тот откровенно сбивает нашего голландца, уже имея один «горчичник». Нет удаления, и даже очевидный фол со стороны итальянца арбитр не усмотрел! Так судить нельзя! - написано в послематчевом отчете на официальном сайте «Спартака».
Напомним, в матче девятого тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 4:2.
За петербургский клуб отличились Доменико Кришито, Жулиано (оба - с пенальти), Артем Дзюба и Аксель Витсель, в составе красно-белых голы забили Сальваторе Боккетти и Зе Луиш.
Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.
Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, москвичи днем ранее дома встретятся с «Ростовом».
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Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция