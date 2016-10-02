Пресс-служба «Спартака» - о матче против «Зенита»: Так судить нельзя

Пресс-служба «Спартака» прокомментировала работу главного судьи матча девятого тура РФПЛ против «Зенита» (2:4).

- При ничейном счете за нас опять взялся судья, что очень напомнило матч в Петербурге в прошлом сезоне. Одни и те же эпизоды он трактовал совершенно по-разному. Спартаковцы убегают в контратаку, Иванов ее останавливает и разворачивают игру в другую сторону, показывая «горчичник» капитану команды Глушакову за справедливые слова по данному эпизоду. В середине второго тайма Нету у линии штрафной заваливает рукой Зе Луиша - судейский свисток фиксирует нарушение правил со стороны… форварда «Спартака».

Наконец - кульминация. Промес убегает от Кришито, тот откровенно сбивает нашего голландца, уже имея один «горчичник». Нет удаления, и даже очевидный фол со стороны итальянца арбитр не усмотрел! Так судить нельзя! - написано в послематчевом отчете на официальном сайте «Спартака».

Напомним, в матче девятого тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 4:2.

За петербургский клуб отличились Доменико Кришито, Жулиано (оба - с пенальти), Артем Дзюба и Аксель Витсель, в составе красно-белых голы забили Сальваторе Боккетти и Зе Луиш.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, москвичи днем ранее дома встретятся с «Ростовом».

ВЫБЕРИ ЛУЧШИЙ ГОЛ 9-ГО ТУРА РФПЛ