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Денис Глушаков: Если честно, мне стыдно за такой чемпионат

Татьяна Кокорина
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча девятого тура РФПЛ против «Зенита» (2:4).

- Бывает всякое в футболе. Мы сами виноваты, что пропустили голы. Про судейство уже ничего не хочется говорить - в том туре, в этом туре... Так что тяжело что-то комментировать.

- «Спартак» большую часть матча владел инициативой. Как так вышло, что отдали ее?
- Когда ты не можешь уйти в контратаку, когда тебе постоянно срывают атаки, свистят. Тяжело целый матч обороняться и атаковать на контратаках. Были моменты, когда мы могли убегать в контратаки, судья свистел и приходилось заново взламывать атаку «Зенита».

- Судейство помешало сегодня «Спартаку»?
- И судейство, и есть индивидуальные ошибки. Про себя могу сказать - я тоже не святой. Третий гол - не смог убежать. Бежал, старался. Но когда ты набегаешься и у тебя голова думает о судействе, постоянные срывы атак. Ты бежишь не там, где надо, теряешь позицию, не успеваешь. Во всех голах нельзя винить судью, были игроки, которые теряли концентрацию. Но вся страна видела. Серьезные люди писали, что вообще удивляются, как мы забили два гола. Очень серьезные люди. Если честно, мне стыдно за такой чемпионат, - передает слова Глушакова корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче девятого тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 4:2.

За петербургский клуб отличились Доменико Кришито, Жулиано (оба - с пенальти), Артем Дзюба и Аксель Витсель, в составе красно-белых голы забили Сальвоторе Боккетти и Зе Луиш.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, москвичи днем ранее дома встретятся с «Ростовом».

Матч

Зенит - Спартак - 4:2 (2:2)

Голы

Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).

Состав

Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба

Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш

Предупреждения:

Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция

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