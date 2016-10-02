Квинси Промес: Сергей Иванов - очень хороший судья, лучший в чемпионате России

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отказался давать комментарии после матча девятого тура РФПЛ против «Зенита» (2:4), только высказав мнение о работе главного арбитра встречи Сергея Иванова.

- Скажу только несколько слов: очень хороший судья, лучший в чемпионате России, - передает слова Промеса корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче девятого тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 4:2.

За петербургский клуб отличились Доменико Кришито, Жулиано (оба - с пенальти), Артем Дзюба и Аксель Витсель, в составе красно-белых голы забили Сальвоторе Боккетти и Зе Луиш.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, москвичи днем ранее дома встретятся с «Ростовом».