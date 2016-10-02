Ивелин Попов: Неприятно, что мы выходим на поле, и нам так убивают игру

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов после матча девятого тура РФПЛ против «Зенита» (2:4) оценил работу судейской бригады во главе с Сергеем Ивановым.

- Полностью согласен с нашим гендиректором. Все видели на стадионе, что он (судья - Прим.ред.) специально ошибался.

- Показалось, это было только во втором тайме.

- Вы все заметили, все понятно. Нам неприятно, что мы выходим на поле, и нам так убивают игру. Я не верил, что так можно свистеть против «Спартака».

- Речь о мелких нарушениях? Пенальти казались бесспорными.

- Перед вторым пенальти было нарушение на Промесе со стороны Кришито. Он даже сам сказал, что это фол и желтая карточка. Но получился пенальти. Это не серьезно. Если арбитр судит плохо - бог все видит, - передает слова Попова корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче девятого тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 4:2.

За петербургский клуб отличились Доменико Кришито, Жулиано (оба - с пенальти), Артем Дзюба и Аксель Витсель, в составе красно-белых голы забили Сальвоторе Боккетти и Зе Луиш.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, москвичи днем ранее дома встретятся с «Ростовом».