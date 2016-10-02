Ивелин Попов: Неприятно, что мы выходим на поле, и нам так убивают игру
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов после матча девятого тура РФПЛ против «Зенита» (2:4) оценил работу судейской бригады во главе с Сергеем Ивановым.
- Полностью согласен с нашим гендиректором. Все видели на стадионе, что он (судья - Прим.ред.) специально ошибался.
- Показалось, это было только во втором тайме.
- Вы все заметили, все понятно. Нам неприятно, что мы выходим на поле, и нам так убивают игру. Я не верил, что так можно свистеть против «Спартака».
- Речь о мелких нарушениях? Пенальти казались бесспорными.
- Перед вторым пенальти было нарушение на Промесе со стороны Кришито. Он даже сам сказал, что это фол и желтая карточка. Но получился пенальти. Это не серьезно. Если арбитр судит плохо - бог все видит, - передает слова Попова корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, в матче девятого тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 4:2.
За петербургский клуб отличились Доменико Кришито, Жулиано (оба - с пенальти), Артем Дзюба и Аксель Витсель, в составе красно-белых голы забили Сальвоторе Боккетти и Зе Луиш.
Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.
Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, москвичи днем ранее дома встретятся с «Ростовом».
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция