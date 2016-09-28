Гарет Бэйл забил 50-й гол в чемпионате Испании
Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл в матче с «Эйбаром» забил свой 50-й гол в чемпионате Испании.
Валлийский полузащитник стал
игроком «сливочных», перейдя в 2013 году из «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро.
Напомним, в минувшем сезоне
27-летний полузащитник в 31-м матче забил 19 голов и отдал 15 голевых передач.
В нынешнем сезоне, сыграв восемь матчей в составе «Реала», Бэйл забил два гола и отдал две результативные передачи.
Матч
Голы
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Данило, Варан (Начо, 46), Пепе, Ковачич, Бэйл, Иско (Асенсио, 72), Кроос, Роналду, Бензема (Мората, 46)
Эйбар: Риесго, Лежён, Луна, Дос Сантос, Энрих (Гарсия К., 76), Гарсия Д., Пенья (Бебе, 87), Рико, Эскаланте, Педро Леон (Гонсалес, 90), Капа
Предупреждения:
Бэйл, 44; Карвахаль, 44; Мората, 56; Кроос, 73 - Эскаланте, 29; Гарсия Д., 48; Лежён, 57; Пенья, 71; Рико, 84
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
02 октября 17:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция