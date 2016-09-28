Гарет Бэйл забил 50-й гол в чемпионате Испании

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл в матче с «Эйбаром» забил свой 50-й гол в чемпионате Испании.

Валлийский полузащитник стал игроком «сливочных», перейдя в 2013 году из «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро.

Напомним, в минувшем сезоне 27-летний полузащитник в 31-м матче забил 19 голов и отдал 15 голевых передач.

В нынешнем сезоне, сыграв восемь матчей в составе «Реала», Бэйл забил два гола и отдал две результативные передачи.