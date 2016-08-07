Промоутер Эдди Хирн: Даю 60% на то, что Джошуа проведет бой с Кличко

Британский промоутер Эдди Хирн надеется организовать бой своего подопечного Энтони Джошуа с украинцем Владимиром Кличко.

- В процентном соотношении, думаю, 60 на 40 в пользу того, что соперником Джошуа станет Кличко. Владимир и Энтони оба хотят боя, а это всегда хороший знак. Уверен, что поединок абсолютно реален.

В боксе главное – правильно выбрать время. В принципе, мы планировали провести один-два боя и только после этого драться с Кличко. Но это стало возможным здесь и сейчас. Я всегда говорил Джошуа: «Ты должен сам сказать мне. Если ты можешь побить Кличко, тогда мы сделаем бой» И вот он говорит, чтобы мы делали бой. Энтони абсолютно спокоен и готов драться с кем угодно. Думаю, этот поединок станет крупнейшим в истории британского бокса, - заявил Хирн.

Напомним, в октябре 40-летний Владимир Кличко должен был провести повторный бой с другим британцем Тайсоном Фьюри, которому он проиграл в 2015 года. Но этот поединок был отложен на неопределенный срок из-за депрессии Тайсона. Позднее стало известно, что Фьюри сдал положительную допинг-пробу на кокаин.

Энтони Джошуа в данный момент владеет чемпионским поясом IBF в тяжелом весе.