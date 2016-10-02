Сергей Родионов: Судье не нужно помогать «Зениту», петербургский клуб и так силен

Артем Дзюба и Сальваторе Боккетти Источник: ФК «Зенит»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов поделился впечатлениями от матча девятого тура РФПЛ против «Зенита» (2:4).

- Судья должен судить то, что есть. Он же для того и нужен: судить то, что есть на поле. Не свистеть в одну сторону, а потом уравнивать. «Спартаку» не надо мешать. Футбол мне понравился, приятно было смотреть на две команды. «Зенит» укомплектован классными игроками, а судье не стоит вмешиваться в ход игры. Это было самое неквалифицированное судейство, которое я видел. Ошибаются все, но не надо помогать «Зениту», он и так силен, - передает слова Родионова корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче девятого тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 4:2.

За петербургский клуб отличились Доменико Кришито, Жулиано (оба - с пенальти), Артем Дзюба и Аксель Витсель, в составе красно-белых голы забили Сальвоторе Боккетти и Зе Луиш.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, москвичи днем ранее дома встретятся с «Ростовом».