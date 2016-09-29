«Динамо» в меньшинстве удержало победу над «Мордовией»
Московское «Динамо» одержало выездную победу над «Мордовией» (1:0) в 15-м туре первенства ФНЛ.
На 11-й минуте ворота хозяев поля после сольного прохода поразил нападающий Иван Маркелов.
Под занавес первого тайма динамовцы остались в меньшинстве: за грубый подкат Люк Уилкшир получил вторую желтую карточку.
В концовке игры Юрий Калитвинцев заменил недавно вызванного в сборную России Кирилла Панченко и выпустил на поле Павла Погребняка.
«Динамо» уверенно лидирует в турнирной таблице первенства ФНЛ: у команды - 38 очков после 15 матчей. Бело-голубые на 9 очков опережают идущий вторым «Тосно».
«Мордовия» находится в зоне вылета, располагаясь на 19-й строчке таблицы.
Матч
Место и дата
02 октября 17:00, Старт, Онлайн-трансляция
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