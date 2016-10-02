Артем Дзюба: Никогда не прощу «Спартаку» определенные вещи
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу своей команды на столичным «Спартаком» (4:2).
- Потрясающие чувства. Победили «Спартак» дома. Таких матчей
хочется побольше. Атмосфера потрясающая. Эмоции восхитительные. Победили
в битве. «Спартак» молодцы, они старались, но мы сильнее. Я дал
себе слово, что всегда буду биться против «Спартака», так как была
несправедливость. Всегда буду биться против них с горячим сердцем. Никогда
не прощу им определенные вещи. Желтая карточка за майку? Главное - мы
победили, остальное ерунда, - сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».
Напомним, «Зенит» победил «Спартак» со счетом 4:2 в матче девятого тура чемпионата России. В составе команды из Санкт-Петербурга голами отметились: Доменико Кришито, Артем Дзюба, Аксель Витсель и Жулиано. За столичный клуб забили Сальваторе Боккети и Зе Луиш.
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция