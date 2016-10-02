Артем Дзюба: Никогда не прощу «Спартаку» определенные вещи

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу своей команды на столичным «Спартаком» (4:2).

- Потрясающие чувства. Победили «Спартак» дома. Таких матчей хочется побольше. Атмосфера потрясающая. Эмоции восхитительные. Победили в битве. «Спартак» молодцы, они старались, но мы сильнее. Я дал себе слово, что всегда буду биться против «Спартака», так как была несправедливость. Всегда буду биться против них с горячим сердцем. Никогда не прощу им определенные вещи. Желтая карточка за майку? Главное - мы победили, остальное ерунда, - сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» победил «Спартак» со счетом 4:2 в матче девятого тура чемпионата России. В составе команды из Санкт-Петербурга голами отметились: Доменико Кришито, Артем Дзюба, Аксель Витсель и Жулиано. За столичный клуб забили Сальваторе Боккети и Зе Луиш.