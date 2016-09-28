«Реал» на своем поле не смог обыграть «Эйбар» в 7-м туре Примеры

В рамках седьмого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» сыграл вничью с «Эйбаром» (1:1).

Счет в матче на шестой минуте открыл полузащитник гостей Фран Рико. Спустя десять минут полузащитник «сливочных» Гарет Бэйл установил окончательный счет в матче, забив пятидесятый гол в чемпионате Испании.

После семи матчей Примеры команда из Мадрида с 15-ю очками занимает второе место турнирной таблицы, а «Эйбар» расположился на восьмой строчке, имея в активе 11 очков.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 15 октября сыграют с «Бетисом», а «оружейники» спустя два дня примут на своем поле «Осасуну».