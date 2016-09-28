«Реал» на своем поле не смог обыграть «Эйбар» в 7-м туре Примеры
В рамках седьмого тура
чемпионата Испании мадридский «Реал» сыграл вничью с «Эйбаром» (1:1).
Счет в матче на шестой минуте
открыл полузащитник гостей Фран Рико. Спустя десять минут полузащитник «сливочных»
Гарет Бэйл установил окончательный счет в матче, забив пятидесятый гол в
чемпионате Испании.
После семи матчей Примеры команда из
Мадрида с 15-ю очками занимает второе место турнирной таблицы, а «Эйбар» расположился на
восьмой строчке, имея в активе 11 очков.
В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 15 октября сыграют с «Бетисом», а «оружейники» спустя два дня примут на своем поле «Осасуну».
Матч
Голы
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Данило, Варан (Начо, 46), Пепе, Ковачич, Бэйл, Иско (Асенсио, 72), Кроос, Роналду, Бензема (Мората, 46)
Эйбар: Риесго, Лежён, Луна, Дос Сантос, Энрих (Гарсия К., 76), Гарсия Д., Пенья (Бебе, 87), Рико, Эскаланте, Педро Леон (Гонсалес, 90), Капа
Предупреждения:
Бэйл, 44; Карвахаль, 44; Мората, 56; Кроос, 73 - Эскаланте, 29; Гарсия Д., 48; Лежён, 57; Пенья, 71; Рико, 84
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
02 октября 17:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция