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«Реал» на своем поле не смог обыграть «Эйбар» в 7-м туре Примеры

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В рамках седьмого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» сыграл вничью с «Эйбаром» (1:1).

Счет в матче на шестой минуте открыл полузащитник гостей Фран Рико. Спустя десять минут полузащитник «сливочных» Гарет Бэйл установил окончательный счет в матче, забив пятидесятый гол в чемпионате Испании.

После семи матчей Примеры команда из Мадрида с 15-ю очками занимает второе место турнирной таблицы, а «Эйбар» расположился на восьмой строчке, имея в активе 11 очков.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 15 октября сыграют с «Бетисом», а «оружейники» спустя два дня примут на своем поле «Осасуну».

Матч

Реал - Эйбар - 1:1 (1:1)

Голы

Рико 6 (0:1). Бэйл 18 (1:1).

Состав

Реал: Навас, Карвахаль, Данило, Варан (Начо, 46), Пепе, Ковачич, Бэйл, Иско (Асенсио, 72), Кроос, Роналду, Бензема (Мората, 46)

Эйбар: Риесго, Лежён, Луна, Дос Сантос, Энрих (Гарсия К., 76), Гарсия Д., Пенья (Бебе, 87), Рико, Эскаланте, Педро Леон (Гонсалес, 90), Капа

Предупреждения:

Бэйл, 44; Карвахаль, 44; Мората, 56; Кроос, 73 - Эскаланте, 29; Гарсия Д., 48; Лежён, 57; Пенья, 71; Рико, 84

Судья:

Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Место и дата

02 октября 17:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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