Флойд Мэйвезер: Я ставлю на Уорда в бою с Ковалевым

Известный тренер Флойд Мэйвезер-старший считает Андре Уорда фаворитом в бою с чемпионом мира по трем версиям в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым.

- Я ставлю на победу Уорда. Он мог бы побить своих последних соперников куда легче, чем сделал это, если бы мог регулярно бывать на ринге и заниматься своим делом. Но это ничего не меняет, он все равно накажет Ковалева. Уорд умеет драться, он очень хорош, — цитирует Мейвезера-старшего On The Ropes.

Напомним, бой Ковалев - Уорд состоится 19 ноября в Лас-Вегасе. На кону будут стоять принадлежащие россиянину чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.