Андрей Червиченко: В матче «Зенит» – «Спартак» судья ошибался и в ту, и в другую сторону
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко обсудил с корреспондентом Sovsport.ru поражение красно-белых в матче 9-го тура РФПЛ от «Зенита» (2:4).
– Как оцените работу главного арбитра встречи Сергея Иванова?
– В каких-то эпизодах мне казалось, что «Спартаку» помогали в первом тайме. Было пару эпизодов, когда мяч попал в руку, но штрафной не зафиксировали. Ещенко за первый пенальти должен был получить желтую карточку, а за второй – красную.
На мой взгляд, судья ошибался и в ту, и в другую сторону. В сторону красно-белых Иванов ошибся тогда, когда игра достигла своего апогея. Счет 3:2, «Спартак» начинает додавливать, и тут сносят Квинси Промеса. В этом случае арбитр ошибся, но я не могу сказать, что Иванов действовал подобным образом исключительно в одну сторону. Если посчитать по эпизодам, судья больше ошибался в пользу столичного клуба.
Полное интервью с Червиченко вы можете прочитать ЗДЕСЬ.
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция