Андрей Червиченко: В матче «Зенит» – «Спартак» судья ошибался и в ту, и в другую сторону

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко обсудил с корреспондентом Sovsport.ru поражение красно-белых в матче 9-го тура РФПЛ от «Зенита» (2:4).



– Как оцените работу главного арбитра встречи Сергея Иванова?

– В каких-то эпизодах мне казалось, что «Спартаку» помогали в первом тайме. Было пару эпизодов, когда мяч попал в руку, но штрафной не зафиксировали. Ещенко за первый пенальти должен был получить желтую карточку, а за второй – красную.

На мой взгляд, судья ошибался и в ту, и в другую сторону. В сторону красно-белых Иванов ошибся тогда, когда игра достигла своего апогея. Счет 3:2, «Спартак» начинает додавливать, и тут сносят Квинси Промеса. В этом случае арбитр ошибся, но я не могу сказать, что Иванов действовал подобным образом исключительно в одну сторону. Если посчитать по эпизодам, судья больше ошибался в пользу столичного клуба.



Полное интервью с Червиченко вы можете прочитать ЗДЕСЬ.



