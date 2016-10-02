Андрей Червиченко: В «Спартаке» должны и дальше доверять Каррере
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко обсудил с корреспондентом Sovsport.ru поражение красно-белых в матче 9-го тура РФПЛ от «Зенита» (2:4).
– В какой ситуации после этой встречи находится Каррера?
– Первое, что мы выяснили в этой игре – костюм не при чем. Так что Массимо может одевать его без всяких проблем. Не вижу причин, почему руководство «Спартака» должно начать не доверять этому тренеру. Да, я большой критик красно-белых, но на сегодняшний день – это лучший «Спартак» за последние 5-6 лет.
Полное интервью с Червиченко вы можете прочитать ЗДЕСЬ.
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция