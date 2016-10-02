Андрей Червиченко: В «Спартаке» должны и дальше доверять Каррере

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко обсудил с корреспондентом Sovsport.ru поражение красно-белых в матче 9-го тура РФПЛ от «Зенита» (2:4).



– В какой ситуации после этой встречи находится Каррера?

– Первое, что мы выяснили в этой игре – костюм не при чем. Так что Массимо может одевать его без всяких проблем. Не вижу причин, почему руководство «Спартака» должно начать не доверять этому тренеру. Да, я большой критик красно-белых, но на сегодняшний день – это лучший «Спартак» за последние 5-6 лет.



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