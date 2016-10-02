Михаил Боярский: Считаю судейство в матче «Зенит» - «Спартак» объективным

Народный артист России Михаил Боярский поделился впечатлениями от матча «Зенит» - «Спартак».

- Считаю судейство объективным, все было абсолютно точно. Игрой своей команды я доволен, линия атаки провела прекрасный матч. Халка уже нет, но «Зенит» выступает здорово. Думаю, следующую игру будет стоять Кержаков, а не Лодыгин, защита и вратарь сыграли плохо», - цитирует Боярского ТАСС.

Напомним, в матче девятого тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 4:2.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».