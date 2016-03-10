4 октября в Грозном будут разыграны первые чемпионские пояса организации WFCA
4 октября в Грозном будут разыграны первые в истории лиги WFCA (БК «Ахмат») пояса в семи весовых категориях.
Файткард турнира
(70,3) Хусейн Халиев (15-1, «Ахмат», Чечня) vs. Шамиль «Лев Дагестана» Завуров (29-4-1, «Ахмат», Дагестан)
(56,7) Юнус Евлоев (20-7, «Ахмат», Ингушетия) vs. Магомед Бибулатов (12-0, «Ахмат», Чечня)
(93+) Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос (36-16, «Ахмат», Бразилия) vs. Зелимхан Умиев (8-1, «Ахмат», Чечня)
(93) Магомед Анкалаев (6-0, «Ахмат», Дагестан) vs. Максим «Максимус» Гришин (23-6, «Ахмат», Москва)
Ахмад Кадыров («Ахмат», Чечня) vs. TBA
Эли Кадыров («Ахмат», Чечня) vs. TBA
Адам Кадыров («Ахмат», Чечня) vs. TBA
(84) Алексей Ефремов (17-5, «Стрела», Москва) vs. Саламу Абдурахманов (8-1, «Ахмат», Чечня)
(65,8) Магомедрасул «Фродо» Хасбулаев (24-6, «Чемпион», Дагестан) vs. Салман «Злой» Жамалдаев (12-1, «Ахмат», Чечня)
(61,2) Саид Нурмагомедов (8-2, «Ахмат», Дагестан) vs. Рахман «Воин» Дудаев (18-3, «Ахмат», Чечня)
(84) Аскар Можаров (10-5, Украина) vs. Беслан Ушуков (12-2, «Ахмат», Чечня)