«Ницца» обыграла «Лорьян» благодаря голу Балотелли и вернулась в лидеры Лиги 1

В матче восьмого тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле обыграла «Лорьян» со счетом 2:1.

Счет в матче открыл на 11-й минуте защитник хозяев поля Рикардо Перейра.

Во второй половине матча на 61-й минуте Бенджамин Муканджо сравнял счет встречи, забив с передачи Мохамеда Мара. Марио Балотелли принес победу своей команде, забив за четыре минуты до конца встречи.

На третьей добавленной к матчу минуте Балотелли получил вторую желтую карточку и покинул поле.

После этой игры «Ницца» с 20-ю очками вернулась на первое место турнирной таблицы, а «Лорьян» расположился на 19-й строчке, имея в активе шесть очков.

В следующем туре подопечные Люсьена Фавра 15 октября примут на своем поле «Лион», а «мерлузовые» в этот же день сыграют с «Нантом».