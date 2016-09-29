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«Ницца» обыграла «Лорьян» благодаря голу Балотелли и вернулась в лидеры Лиги 1

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В матче восьмого тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле обыграла «Лорьян» со счетом 2:1.

Счет в матче открыл на 11-й минуте защитник хозяев поля Рикардо Перейра.

Во второй половине матча на 61-й минуте Бенджамин Муканджо сравнял счет встречи, забив с передачи Мохамеда Мара. Марио Балотелли принес победу своей команде, забив за четыре минуты до конца встречи.

 На третьей добавленной к матчу минуте Балотелли получил вторую желтую карточку и покинул поле.

После этой игры «Ницца» с 20-ю очками вернулась на первое место турнирной таблицы, а «Лорьян» расположился на 19-й строчке, имея в активе шесть очков.

В следующем туре подопечные Люсьена Фавра 15 октября примут на своем поле «Лион», а «мерлузовые» в этот же день сыграют с «Нантом».

Матч

Ницца - Лорьян - 2:1 (1:0)

Голы

Перейра 11 (1:0). Муканджо 61 (1:1). Балотелли 86 (2:1).

Состав

Ницца: Кардинале, Байсс, Бодмер (Плеа, 77), Перейра, Сарр, Данте, Дальберт (Эссерик, 63), Бельханда, Сери, Сипрьен, Балотелли

Лорьян: Лекомт, Морейра, Белюгу (Меслоб, 64), Ле Гофф, Туре, Сиани, Мвуемба (Бен Хемис, 85), Кафу, Кабо, Муканджо (Уорис, 72), Мара

Предупреждения:

Сарр, 60; Балотелли, 87; Эссерик, 89 - Белюгу, 27; Кафу, 86; Морейра, 90

Удаления:

Балотелли, 90 - нет

Судья:

Рудди Букке (Франция)

Место и дата

02 октября 18:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция

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