«Ницца» обыграла «Лорьян» благодаря голу Балотелли и вернулась в лидеры Лиги 1
В матче восьмого тура
чемпионата Франции «Ницца» на своем поле обыграла «Лорьян» со счетом 2:1.
Счет в матче открыл на 11-й
минуте защитник хозяев поля Рикардо Перейра.
Во второй половине матча на 61-й минуте Бенджамин Муканджо сравнял счет встречи, забив с передачи Мохамеда Мара. Марио Балотелли принес победу своей команде, забив за четыре минуты до конца встречи.
На третьей добавленной к матчу минуте Балотелли получил вторую желтую карточку и покинул поле.
После этой игры «Ницца» с 20-ю
очками вернулась на первое место турнирной таблицы, а «Лорьян» расположился на
19-й строчке, имея в активе шесть очков.
В следующем туре подопечные Люсьена Фавра 15 октября примут на своем поле «Лион», а «мерлузовые» в этот же день сыграют с «Нантом».
Матч
Голы
Перейра 11 (1:0). Муканджо 61 (1:1). Балотелли 86 (2:1).
Состав
Ницца: Кардинале, Байсс, Бодмер (Плеа, 77), Перейра, Сарр, Данте, Дальберт (Эссерик, 63), Бельханда, Сери, Сипрьен, Балотелли
Лорьян: Лекомт, Морейра, Белюгу (Меслоб, 64), Ле Гофф, Туре, Сиани, Мвуемба (Бен Хемис, 85), Кафу, Кабо, Муканджо (Уорис, 72), Мара
Предупреждения:
Сарр, 60; Балотелли, 87; Эссерик, 89 - Белюгу, 27; Кафу, 86; Морейра, 90
Удаления:
Балотелли, 90 - нет
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
02 октября 18:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция