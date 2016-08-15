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Ригондо выступит в андеркарте боя Ковалев - Уорд

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BoxingsceneКомментарии

Поединок между суперчемпионом мира WBA в весовой категории до 55,3 кг кубинцем Гильермо Ригондо и обладателем временного титула этой организации Мойсесом Флоресом (Мексика) может пройти в андеркарте вечера бокса 19 ноября в Лас-Вегасе.

Главным событием этого вечера будет бой чемпиона мира WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева с американцем Андре Уордом.

Все детали контракта на поединок Ригондо - Флорес уже согласованы, и первоначально встреча была запланирована на 3 декабря. Однако, в связи с переносом возвращения на ринг Мигеля Котто на 2017 год, промоутерская компания Roc Nation собирается назначить для боксеров новую дату. 

Напомним, Гильермо Ригондо - двукратный олимпийский чемпион (Сидней-2000 и Афины-2004). На профессиональном ринге беглый кубинец выиграл все 17 поединков, в которых принимал участие. 


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