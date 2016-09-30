Хосеп Гвардиола: «Тоттенхэм» играл лучше нас, могу только поздравить соперника

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал первое поражение своей команды в сезоне.

- «Тоттенхэм» играл лучше нас. Могу только поздравить соперника. Первый гол был схож с тем, что мы пропустили в Глазго от «Селтика», от таких матчей сложно отходить. Но в последние 15-20 минут мы играли лучше.

Мы знали, что нас будут высоко прессинговать, мы были готовы, но они сделали все лучше. Это был сложный матч, последние три года «Тоттенхэм» очень хорош. Мы немного опаздывали в каждом эпизоде. Они активнее действовали на подборах, в чемпионате Англии это очень важный момент.

Поражения – это часть игры, часть нашей работы. Я никогда не думал, что мы не проиграем. Я даже не мог такого представить. Это нормальный процесс, иногда это случается, это может случаться, но это только может помочь нам становиться лучше.

Я здесь не для того, чтобы разговаривать о себе, я здесь по работе. Нельзя представить, что в октябре моя команда уже готова. Я новичок, у нас еще долгий путь. Пока что мы хорошо играли, но нам нужно работать еще больше



Счет в матче открыл защитник гостей Александр Коларов, отправив мяч на 9-й минуте в свои ворота. На 37-й минуте полузащитник «шпор» Деле Алли увеличил преимущество своей команды, забив с передачи Сон Хын-Мина.

На 65-й минуте аргентинский футболист столичной команды Эрик Ламела не реализовал пенальти.

После семи матчей английской премьер-лиги команда из Лондона поднялась на второе место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. Подопечные Пепа Гвардиолы, не смотря на поражение, сохранили лидерство в чемпионате с 18-ю очками.

В следующем туре «шпоры» 15 октября на выезде сыграют с «Вест Бромвичем», а «Сити» в этот же день примет на своем поле «Эвертон».