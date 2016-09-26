«Шальке 04» одержал первую победу в сезоне
Футболисты «Шальке 04» набрали первые три очка в чемпионате Германии-2016/17.
Напомним, «кобальтовые» начали сезон с пяти поражений кряду. После этого руководство команды поставило главному тренеру Маркусу Вайнцирлю, принявшему «Шальке» минувшим летом, ультиматум, требуя улучшить результаты.
Сегодня «Шальке» на своем поле переиграл «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 4:0. Благодаря этому команда Вайнцирля поднялась на 16-ю строчку турнирной таблицы бундеслиги. «Боруссия» идет на девятом месте.
Матч
Шальке 04 - Боруссия М - 4:0 (0:0)
Голы
Шупо-Мотинг 52 (1:0 - пен.). Эмболо 56 (2:0). Горецка 58 (3:0). Эмболо 83 (4:0).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Настасич, Налдо, Колашинац, Шёпф, Горецка (Ди Санто, 82), Гайс, Бенталеб, Эмболо (Майер, 90), Шупо-Мотинг (Баба, 86)
Боруссия М: Зоммер, Вестергор (Штиндль, 46), Кристенсен, Эльведи, Янчке, Джонсон (Херрманн, 82), Дахуд (Корб, 67), Траоре, Крамер, Азар, Хан
Судья:
Саша Штегеманн (Германия)
Место и дата
02 октября 18:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция