«Арсенал» на последней минуте матча вырвал победу у «Бернли»

В матче седьмого тура чемпионата Англии «Арсенал» на выезде обыграл «Бернли» с минимальным счетом.

Единственный гол в матче на третьей добавленной минуте забил защитник столичной команды Лоран Косьельни.

После семи матчей английской премьер-лиги команда из графства Ланкашир занимает 14-е место с семью очками, а «канониры» расположились на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 16 очков.

В следующем туре «Бернли» 16 октября на выезде сыграет с «Саутгемптоном», а подопечные Арсена Венгера примут на своем стадионе «Суонси».