«Арсенал» на последней минуте матча вырвал победу у «Бернли»
В матче седьмого тура
чемпионата Англии «Арсенал» на выезде обыграл «Бернли» с минимальным счетом.
Единственный гол в матче на
третьей добавленной минуте забил защитник столичной команды Лоран Косьельни.
После семи матчей английской
премьер-лиги команда из графства Ланкашир занимает 14-е место с семью очками, а «канониры» расположились на третьей
строчке турнирной таблицы, имея в активе 16 очков.
В следующем туре «Бернли» 16 октября на выезде сыграет с «Саутгемптоном», а подопечные Арсена Венгера примут на своем стадионе «Суонси».
Матч
Голы
Косьельни 90 (0:1).
Состав
Бёрнли: Хитон, Уорд, Кин, Ми, Лоутон, Дефур (Эрфилд, 62), Хендрик, Бойд, Марни, Гудмундссон, Воукс
Арсенал: Чех, Бельерин, Монреаль, Косьельни, Мустафи, Озил, Джака (Эль-Ненни, 71), Касорла, Санчес, Айвоби (Окслейд-Чемберлен, 71), Уолкотт
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
02 октября 18:30, Терф Мур, Онлайн-трансляция