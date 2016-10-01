Хет-трик Дадонова не помог СКА победить «Медвешчак»

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на выезде в овертайме проиграл «Медвешчаку» (4:5 ОТ).

В составе петербургского клуба хет-трик оформил Евгений Дадонов, еще одну шайбу забросил Александр Барабанов. За хозяев отличились Бобби Батлер, Жильбер Брюле, Томаш Мертл, Шон Моррисонн и Горан Безина, чья шайба в дополнительное время принесла победу команде из Загреба.

Подопечные Олега Знарка идут на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 36 очков. «Медвешчак» с двадцатью очками занимает двенадцатое место.

В следующем матче армейцы сыграют в Братиславе против «Слована» 4 октября, хорваты в этот же день в Москве встретятся с ЦСКА.