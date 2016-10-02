Максим Митрофанов: У «Зенита» тоже есть вопросы по судейству

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов поделился впечатлениями от матча девятого тура РФПЛ против «Спартака» (4:2).

- Что касается судейства, у нас тоже есть вопросы. Когда держат Жулиано за майку, когда Дзюбу постоянно лупят локтями сверху - это неправильно. Если это игроки «Спартака» и они защищены от удалений - ну, не знаю… Это не совсем справедливо. В остальном он давал играть, давал бороться. Арбитр сегодня ошибался в две стороны.



Было очень интересное сложное противостояние двух играющих в быстрый атакующий футбол команд. Обе команды активно атаковали, быстро передвигались, старались разгоняться с целью как можно быстрее и красивее забить. Но, с моей точки зрения, справедливость восторжествовала, и справедливость победила, с чем поздравляю всех болельщиков «Зенита», - приводит слова Митрофанова «Чемпионат.com».



Напомним, в матче девятого тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 4:2.

За петербургский клуб отличились Доменико Кришито, Жулиано (оба - с пенальти), Артем Дзюба и Аксель Витсель, в составе красно-белых голы забили Сальваторе Боккетти и Зе Луиш.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».

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