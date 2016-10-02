«Ростов» обыграл ЦСКА в матче 9-го тура чемпионата России
Футболисты «Ростова» нанесли поражение ЦСКА (2:0) в матче 9-го тура чемпионата России.
Первый тайм прошел в равной борьбе при минимальном количестве голевых моментов.
После перерыва атаки ростовчан стали опаснее. Несколько раз хозяева поля апеллировали к арбитру Александру Егорову, требуя назначить пенальти в ворота Игоря Акинфеева.
На 66-й минуте «Ростов» провел эффектную контратаку. В четыре паса южане преодолели все поле, а точный удар по воротам нанес капитан команды Александр Гацкан.
Замены, сделанные Леонидом Слуцким, не помогли чемпионам России усилить игру, а в концовке встречи Сердар Азмун упустил возможность удвоить счет. Но в итоге это удалось сделать Кристиану Нобоа в еще одной резкой контратаке.
ЦСКА упустил возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата России. Красно-синие на одно очко отстают от лидирующих в турнире «Спартака» и «Зенита». «Ростов» поднялся на четвертое место.
15 октября в 10-м туре «Ростов» на «Открытие Арене» сыграет со «Спартаком», а ЦСКА днем ранее на новом домашнем стадионе примет «Уфу».
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Матч
Голы
Гацкан 66 (1:0). Нобоа 90 (2:0).
Состав
Ростов: Джанаев, Терентьев, Гранат, Навас, Мевля, Нобоа, Калачёв (Препелицэ, 76), Гацкан, Байрамян (Киреев, 84), Полоз, Азмун (Эззатоллахи, 90)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Щенников (Ионов, 68), Игнашевич, Миланов, Тошич (Страндберг, 82), Натхо, Ерёменко, Головин (Гордюшенко, 89), Траоре
Предупреждения:
Мевля, 39 - Тошич, 43; Игнашевич, 52
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
02 октября 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция