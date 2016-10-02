«Ростов» обыграл ЦСКА в матче 9-го тура чемпионата России

Футболисты «Ростова» нанесли поражение ЦСКА (2:0) в матче 9-го тура чемпионата России.



Первый тайм прошел в равной борьбе при минимальном количестве голевых моментов.

После перерыва атаки ростовчан стали опаснее. Несколько раз хозяева поля апеллировали к арбитру Александру Егорову, требуя назначить пенальти в ворота Игоря Акинфеева.

На 66-й минуте «Ростов» провел эффектную контратаку. В четыре паса южане преодолели все поле, а точный удар по воротам нанес капитан команды Александр Гацкан.

Замены, сделанные Леонидом Слуцким, не помогли чемпионам России усилить игру, а в концовке встречи Сердар Азмун упустил возможность удвоить счет. Но в итоге это удалось сделать Кристиану Нобоа в еще одной резкой контратаке.



ЦСКА упустил возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата России. Красно-синие на одно очко отстают от лидирующих в турнире «Спартака» и «Зенита». «Ростов» поднялся на четвертое место.



15 октября в 10-м туре «Ростов» на «Открытие Арене» сыграет со «Спартаком», а ЦСКА днем ранее на новом домашнем стадионе примет «Уфу».

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