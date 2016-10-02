Гол Ари принес победу «Краснодару» в матче с «Рубином»
В матче девятого тура
чемпионата России «Краснодар» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Рубин».
Единственный гол в матче на
последней минуте первого тайма забил нападающий «Краснодара» Ари.
После девяти матчей чемпионата
России краснодарская команда расположилась на шестой строчке турнирной таблицы,
имея в активе 15 очков, подопечные Хавьера Грасии занимают десятое место с
девятью очками.
В следующем туре подопечные Игоря Шалимова отправятся в Тулу, где 16 октября сыграют с «Арсеналом», а «Рубин» днем ранее примет на своем поле «Крылья Советов».
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Матч
Голы
Ари 45 (1:0).
Состав
Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Калешин (Енджейчик, 20), Петров (Торбинский, 85), Жоаозиньо, Каборе, Газинский, Подберёзкин, Эбуэ Куасси, Ари (Окриашвили, 76)
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Бауэр, Набиуллин, Самбрано, Сонг (Мвила, 84), Ткачук, Гарсия (Жемалетдинов, 74), Карадениз (Лестьенн, 60), Оздоев, Канунников
Предупреждения:
Каборе, 28; Ари, 37 - Самбрано, 36; Набиуллин, 39; Канунников, 88
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
02 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция