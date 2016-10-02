Гол Ари принес победу «Краснодару» в матче с «Рубином»

Ари: С нашей стороны было достаточно прессинга Нападающий «Краснодара» Ари поделился эмоциями от победы над «Рубином» (1:0).

Игрок «Краснодара» россиянин Рамос Жоаозиньо после победы над казанским «Рубином» (1:0) в матче 9 тура Премьер-Лиги посетовал на плохое поле.

Жоаозиньо: Главное - добились трех очков Игрок «Краснодара» россиянин Рамос Жоаозиньо после победы над казанским «Рубином» (1:0) в матче 9 тура Премьер-Лиги посетовал на плохое поле.

Иван Данильянц: До нашего первого гола игра была равной Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча с ЦСКА (2:0).

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов после победы над казанским «Рубином» в матче 9-го тура РФПЛ подвел итоги матча.

Игорь Шалимов: Сложно проводить восемь матчей в таком режиме Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов после победы над казанским «Рубином» в матче 9-го тура РФПЛ подвел итоги матча.

Отряд не заметил потери бойца. «Краснодар» победил без Смолова «Краснодар» красиво простился со стадионом «Кубань», обыграв казанский «Рубин» благодаря голу Ари.

Иванов получил низкую оценку за судейство матча «Зенит» – «Спартак» Судья матча «Зенит» – «Спартак» (4:2) Сергей Иванов получил низкую оценку за работу на игре.

Леонид Слуцкий: В Ростове игра всегда идет до какой-либо ошибки

Леонид Слуцкий: В Ростове игра всегда идет до какой-либо ошибки Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итоги матча с «Ростовом» (0:2).

Главный тренер казанского «Рубина» Хавьер Гарсия после матча с «Краснодаром» (0:1) в матче 9 тура Премьер-Лиги назвал ключевой эпизод матча.

Тренер «Рубина» Грасия: Игру предопределил гол Ари Главный тренер казанского «Рубина» Хавьер Гарсия после матча с «Краснодаром» (0:1) в матче 9 тура Премьер-Лиги назвал ключевой эпизод матча.

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