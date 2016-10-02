Евгений Ловчев: Слова Дзюбы про «Спартак»? Иногда лучше молчать, чем говорить
Обозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев прокомментировал слова Артема Дзюбы, который после матча со «Спартаком» (4:2) в эфире «Матч ТВ» заявил, что «никогда не простит «Спартаку» определенные вещи.
- С возрастом Артем будет по-другому говорить, за что-то извиняться, - считает Евгений Ловчев. - Он сам отмечает, что вырос в «Спартаке», его уже после перехода в «Зенит» Дима Аленичев брал в самолет с командой... Поэтому в такие моменты я бы порекомендовал Дзюбе вспомнить слова из рекламы: иногда лучше молчать, чем говорить. Потому что жизнь не заканчивается пятью годами игры в «Зените». Надо быть мудрее. Когда Артем мне рассказывал, как Карпин к нему в «Спартаке» относился, это заставляло к Дзюбе нормально относится. А когда слышу его слова сейчас, начинаю понимать – или тогда, или сейчас он говорит неправду.
Обзор Евгения Ловчева матча «Зенит» - «Спартак» - в ближайшее время на Sovsport.ru.
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Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция