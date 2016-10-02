Евгений Ловчев: Слова Дзюбы про «Спартак»? Иногда лучше молчать, чем говорить

Обозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев прокомментировал слова Артема Дзюбы, который после матча со «Спартаком» (4:2) в эфире «Матч ТВ» заявил, что «никогда не простит «Спартаку» определенные вещи.

- С возрастом Артем будет по-другому говорить, за что-то извиняться, - считает Евгений Ловчев. - Он сам отмечает, что вырос в «Спартаке», его уже после перехода в «Зенит» Дима Аленичев брал в самолет с командой... Поэтому в такие моменты я бы порекомендовал Дзюбе вспомнить слова из рекламы: иногда лучше молчать, чем говорить. Потому что жизнь не заканчивается пятью годами игры в «Зените». Надо быть мудрее. Когда Артем мне рассказывал, как Карпин к нему в «Спартаке» относился, это заставляло к Дзюбе нормально относится. А когда слышу его слова сейчас, начинаю понимать – или тогда, или сейчас он говорит неправду.

Обзор Евгения Ловчева матча «Зенит» - «Спартак» - в ближайшее время на Sovsport.ru.

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